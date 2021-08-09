В АТОР ожидают снижение стоимости путевок в Египет

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассчитывает на снижение стоимости туров в Египет в случае увеличения числа рейсов на 10-15 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин, передает ТАСС.

По его словам, для этого необходимо соответствующее решение оперштаба по коронавирусу.