В АТОР ожидают снижение стоимости путевок в Египет
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассчитывает на снижение стоимости туров в Египет в случае увеличения числа рейсов на 10-15 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин, передает ТАСС.
По его словам, для этого необходимо соответствующее решение оперштаба по коронавирусу.
Ранее первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет приземлился в Хургаде.
Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью остановлено в ноябре 2015 года после катастрофы самолета «Когалымавиа» в небе над Синаем. Он должен был выполнить рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.
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