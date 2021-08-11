Тунис и Россия договорились о возобновлении авиасообщения
Чрезвычайный и полномочный посол Туниса в России Тарак бен Салем заявил, что страны, по линии МИД и авиавластей, договорились о возобновлении авиасообщения на взаимной основе, сообщает «Вестник АТОР».
В интервью изданию он рассказал, что в настоящее время нужно лишь решение российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое позволит выполнять рейсы в Тунис.
«В случае полноценного открытия мы готовы обеспечить конкурентоспособные цены – в сравнении с другими массовыми пляжными направлениями, доступными россиянам», - отметил Тарак бен Салем.
По словам посла, российская и тунисская стороны согласились назначить на полёты в Тунис компанию RedWings, а вторым перевозчиком, вероятно, станет «Аэрофлот». В подписанных документах говорится, что в случае получения разрешения от оперштаба российские авиакомпании смогут выполнять рейсы из Москвы (7 рейсов в неделю), Санкт-Петербурга (1 рейс в неделю), Казани, Ростова-на-Дону (3 рейса) и Краснодара (3 рейса в неделю). Из Туниса в Россию будут летать самолёты компаний TunisAir и Nouvelair.\
Ранее Россия возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.
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