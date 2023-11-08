Россия ожидает возобновления авиасообщения с Индонезией, пишут СМИ

Российский авиаперевозчик» «Россия» завершает согласование технических и эксплуатационных условий для возобновления перевозок с Индонезией, сообщают «Известия».

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Индонезийское посольство ожидает, что перелеты начнутся до конца текущего года. Дипломаты надеются, что произойдет восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, как это было до эпидемии коронавируса. В настоящее время переговоры между сторонами «находятся на финальной стадии».

Ранее стало известно, что Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для граждан 159 государств, в том числе, России, который был приостановлен с началом пандемии коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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