Индонезия объявила о вводе «золотых виз» для инвесторов
Власти Индонезии разработали систему «золотых виз», предназначенную для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов.
В пресс-службе иммиграционной службы страны указали, что пятилетняя виза потребует от инвестора создать компанию, стоимость которой должна быть не менее 2,5 млн долларов. Виза на 10 лет будет в два раза дороже - потребуются инвестиции в размере пяти млн рублей.
Также пятилетняя виза будет доступна директорам и уполномоченным корпоративных инвесторов, которые учреждают в азиатской стране компанию стоимостью 25 млн долларов. Если инвестиции увеличатся до 50 млн долларов, то пребывать в стране можно будет в течение 10 лет.
Для обладателей золотой визы предусмотрены упрощённые въезд и выезд из Индонезии, также им не потребуется разрешение на временное пребывание в иммиграционной службе.
Ранее власти Великобритании закрыли программу «золотых виз», предполагающую выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru