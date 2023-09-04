Индонезия объявила о вводе «золотых виз» для инвесторов

В пресс-службе иммиграционной службы страны указали, что пятилетняя виза потребует от инвестора создать компанию, стоимость которой должна быть не менее 2,5 млн долларов. Виза на 10 лет будет в два раза дороже - потребуются инвестиции в размере пяти млн рублей.

Также пятилетняя виза будет доступна директорам и уполномоченным корпоративных инвесторов, которые учреждают в азиатской стране компанию стоимостью 25 млн долларов. Если инвестиции увеличатся до 50 млн долларов, то пребывать в стране можно будет в течение 10 лет.

Для обладателей золотой визы предусмотрены упрощённые въезд и выезд из Индонезии, также им не потребуется разрешение на временное пребывание в иммиграционной службе.

Ранее власти Великобритании закрыли программу «золотых виз», предполагающую выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

