Россия обсуждает введение безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном
Российские власти ведут переговоры об установлении безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном, сообщают «Известия» со ссылкой на посольства посольствах ближневосточных стран.
По словам российских дипломатов, фиксируется рост интереса к поездкам в Россию со стороны кувейтцев после запуска в феврале 2023 года прямых рейсом между Москвой и Эль-Кувейтом. Количество виз, выданных гражданам Кувейта, увеличилось в пять раз в июне 2023 года по сравнению с показателями 2022 года.
Отмена визовых требований для граждан двух стран прорабатывается на уровне профильных ведомств.
Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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