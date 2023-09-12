МИД РФ: ведется работа над введением безвизового режима со странами Азии
12 сентября 202305:20
Россия оживленно работает над отменой виз со странами Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РВ Андрея Руденко.
По его словам, есть целый ряд азиатских стран, с которыми безвизовый режим осуществляется достаточно успешно. Дипломат назвал эту работу важной, пообещав и дальше ее проводить.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- МИД РФ: ведется работа над введением безвизового режима со странами Азии
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru