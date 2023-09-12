МИД РФ: ведется работа над введением безвизового режима со странами Азии

Россия оживленно работает над отменой виз со странами Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РВ Андрея Руденко.

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По его словам, есть целый ряд азиатских стран, с которыми безвизовый режим осуществляется достаточно успешно. Дипломат назвал эту работу важной, пообещав и дальше ее проводить.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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