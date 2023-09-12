МИД РФ: ведется работа над введением безвизового режима со странами Азии

По его словам, есть целый ряд азиатских стран, с которыми безвизовый режим осуществляется достаточно успешно. Дипломат назвал эту работу важной, пообещав и дальше ее проводить.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

