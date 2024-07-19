Россия направила ноту Турции после дебоша россиянок в аэропорту

Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи. Им была предоставлена бесплатная юридическая консультация. Турецкой стороне также была направлена «соответствующая официальная нота», сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее СМИ сообщили об инциденте с участием двух гражданок России, который произошел в июне в аэропорту Антальи. Суд квалифицировал их действия как «оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу». Им также запретили выезд из страны на период судебного разбирательства.

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Консульство также призвало россиян ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки, а также соблюдать законы и нормы страны пребывания.

Турция стала одной из самых безопасных стран для туристов из России, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на статистику страховой компании ЕВРОИНС.


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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