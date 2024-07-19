Россия направила ноту Турции после дебоша россиянок в аэропорту

Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи. Им была предоставлена бесплатная юридическая консультация. Турецкой стороне также была направлена «соответствующая официальная нота», сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее СМИ сообщили об инциденте с участием двух гражданок России, который произошел в июне в аэропорту Антальи. Суд квалифицировал их действия как «оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу». Им также запретили выезд из страны на период судебного разбирательства.