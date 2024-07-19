Россия направила ноту Турции после дебоша россиянок в аэропорту
Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи. Им была предоставлена бесплатная юридическая консультация. Турецкой стороне также была направлена «соответствующая официальная нота», сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее СМИ сообщили об инциденте с участием двух гражданок России, который произошел в июне в аэропорту Антальи. Суд квалифицировал их действия как «оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу». Им также запретили выезд из страны на период судебного разбирательства.
Консульство также призвало россиян ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки, а также соблюдать законы и нормы страны пребывания.
Турция стала одной из самых безопасных стран для туристов из России, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на статистику страховой компании ЕВРОИНС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru