АТОР: На курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом

Он отметил, что к ежегодным проблемам со светом, которые вызваны наплывом туристов и ветхостью сетей, добавились перебои с поступлением воды. По словам Высоканова, поставщики уменьшают подачу воды, из-за чего многие отельеры начинают закупать ее в цистернах.

Ранее сообщалось, что энергопотребление объединенной энергосистемы Юга России впервые в истории страны превысило зимние максимумы. Отмечалось, что сегодня энергосистема региона работает на своем пределе, передает «Радиоточка НСН».

