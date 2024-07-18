АТОР: На курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом
Российские отдыхающие остались без воды и электричества на черноморских курортах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора Atelica Hotel Group Алексея Высоканова.
Он отметил, что к ежегодным проблемам со светом, которые вызваны наплывом туристов и ветхостью сетей, добавились перебои с поступлением воды. По словам Высоканова, поставщики уменьшают подачу воды, из-за чего многие отельеры начинают закупать ее в цистернах.
Ранее сообщалось, что энергопотребление объединенной энергосистемы Юга России впервые в истории страны превысило зимние максимумы. Отмечалось, что сегодня энергосистема региона работает на своем пределе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru