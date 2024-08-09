«До 15 тысяч рублей»: Россиян призвали планировать туры по Золотому кольцу заранее

В 2024 году «столица» Золотого Кольца России Суздаль отметит своё 1000-летие. Основные праздничные мероприятия в городе продлятся три дня – с 9 по 11 августа. По словам Ракуловой, город неизменно входит в туристические предложения разных операторов.

«Поездка по городам Золотого кольца – классический тур выходного дня, который в былые годы был популярен и у иностранцев. Ездят, как правило, автобусные туры из Центрального Федерального округа. Это популярное туристическое направление, туристические агентства предлагают разнообразие. В тур всегда входит Суздаль, Владимир, в остальном – кто из туроператоров во что горазд. Это не сезонный отдых, он доступен круглый год. В городах Золотого кольца России ограниченные возможности размещения, поэтому для выезда в выходные и праздничные дни люди стараются оформлять туры заранее», - сказала она.