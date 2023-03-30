Россия может возобновить прямое авиасообщение с Тунисом, ЮАР и Вьетнамом в 2023 году

Прямое авиасообщение с этими странами было остановлено во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Сейчас российские авиакомпании летают в 34 страны.

Ранее в четверг Нерадько сообщил, что полеты в новые российские регионы пока выполняться не будут, передает НСН.

