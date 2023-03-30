Россия может возобновить прямое авиасообщение с Тунисом, ЮАР и Вьетнамом в 2023 году

Россия в текущем году может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран, включая Мьянму, ЮАР, Вьетнам, Монголию, Эфиопию, Тунис, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Об этом рассказал глава Росавиации Александр Нерадько, передает РИА Новости.

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Прямое авиасообщение с этими странами было остановлено во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Сейчас российские авиакомпании летают в 34 страны.

Ранее в четверг Нерадько сообщил, что полеты в новые российские регионы пока выполняться не будут, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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