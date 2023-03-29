Число авиарейсов в Турцию из РФ вырастет более чем на 50%
В России в июне–августе авиакомпании будут выполнять 1150–1200 рейсов в неделю в Турцию, сообщают «Известия».
Прошлым летом выполнялось 750–850 авиарейсов в неделю как российскими, так и турецкими перевозчиками. Таким образом, в этот раз рейсов станет на 40–60% больше.
Отмечается, что две трети турецких рейсов будут выполнять российские перевозчики — около 750 рейсов в неделю, а турецкие авиакомпании — остальные 400 рейсов. Программу полетов в Турцию возобновили или расширили все крупные отечественные авиакомпании.
Ранее Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru