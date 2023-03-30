Росавиация: Полеты в новые регионы пока выполняться не будут

«Воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будет по известным причинам», - указал Нерадько.

По словам руководителя федерального агентства, первым планируют восстановить аэропорт Мариуполя, а в дальнейшем - реконструировать другие воздушные гавани и посадочные площадки. Росавиация уже передала Минтрансу соответствующие проекты.

Ранее в Росавиации сообщили, что рейсы российских авиакомпаний предстоящим летом будут обслуживаться в аэропортах Турции в соответствии с ранее заключенными соглашениями.

