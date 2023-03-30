Росавиация: Полеты в новые регионы пока выполняться не будут
Полеты в новые российские регионы пока выполняться не будут. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.
«Воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будет по известным причинам», - указал Нерадько.
По словам руководителя федерального агентства, первым планируют восстановить аэропорт Мариуполя, а в дальнейшем - реконструировать другие воздушные гавани и посадочные площадки. Росавиация уже передала Минтрансу соответствующие проекты.
Ранее в Росавиации сообщили, что рейсы российских авиакомпаний предстоящим летом будут обслуживаться в аэропортах Турции в соответствии с ранее заключенными соглашениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru