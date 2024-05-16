Путин: В 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов

В 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай, передает ТАСС.

Также, по его словам, 734 тысячи граждан России за прошлый год посетили Китай.

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Он отметил, что туристические потоки взаимно увеличиваются, чему активно способствует безвизовый режим для групповых поездок.

С января по март 2024 года Россию посетили 218,8 тыс. иностранных туристов, почти половина из них приехала из Китая, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Приморье в 2023 году посетили 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство по туризму. Это почти в 100 раз больше, чем в 2022 году. При этом до показателей 2019 года дотянуть пока не удалось. В тот год регион посетили более 370 тысяч граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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