«От 100 тысяч рублей»: В РСТ объяснили стоимость тура в Индию дорогими перелетами

По мнению собеседника НСН стоимость подобных групповых туров для россиян может составить от 100 тысяч рублей на человека.

«Сегодня рейсы есть, можно посещать Дели, Гоа, другие города. Все зависит от стоимости гостиницы и ее категории, количества дней пребывания, но авиаперелеты дорогие, что влияет на стоимость. Еще один важный вопрос – отсутствие платежных решений как для граждан Индии в России, так и для россиян в Индии, поскольку карты банков временно не работают. С учетом этого средняя стоимость тура может достигать 100 тысяч рублей на человека, включая перелет», - пояснил Горин.

Ранее в России предложили отменить визы для туристов из Китая. На данный момент китайские путешественники могут приехать в Россию без визы только в рамках групповых туров, также есть возможность оформить электронную визу, напоминает «Радиоточка НСН».

