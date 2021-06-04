Россию могут открыть для «вакцинного туризма» с июля

Россия может быть открыта для вакцинного туризма с июля. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, европейские страны в этом заинтересованы, передает ТАСС.

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«Мы видим значимый интерес, в том числе от европейцев. Мы считаем, что с июля такие предпосылки могут быть. Мы активно работаем с рядом ключевых министерств России, чтобы изучить систему создания массивного вакцинного туризма в РФ», - заявил Дмитриев, отметив, что подробности концепции вакцинного туризма в Россию будут представлены в конце июня.

Дмитриев добавил, что в России темпы вакцинации необходимо наращивать.

Ранее глава РФПИ выразил надежду, что россияне, вакцинированные «Спутником V», получат возможность перемещаться на территории большинства стран.


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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ТуризмВакцина
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