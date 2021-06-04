Россию могут открыть для «вакцинного туризма» с июля

Россия может быть открыта для вакцинного туризма с июля. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, европейские страны в этом заинтересованы, передает ТАСС.