В Сербии назвали результаты исследования «Спутника V» блестящими
Исследование, проведенное среди 100 тысяч граждан Сербии, получивших российскую вакцину «Спутник V», показало блестящий результат. Об этом заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Попович подчеркнул, что не было выявлено ни одного смертельного случая, а эффективность применения вакцины достигла 97,6%.
Министр отметил, что это лучший результат, который есть в Сербии. На данный момент в стране используются четыре вакцины, включая российскую.
Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний по производственной и клинической части. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума.
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