В Сербии назвали результаты исследования «Спутника V» блестящими

Исследование, проведенное среди 100 тысяч граждан Сербии, получивших российскую вакцину «Спутник V», показало блестящий результат. Об этом заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Попович подчеркнул, что не было выявлено ни одного смертельного случая, а эффективность применения вакцины достигла 97,6%.