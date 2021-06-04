В Сербии назвали результаты исследования «Спутника V» блестящими

Исследование, проведенное среди 100 тысяч граждан Сербии, получивших российскую вакцину «Спутник V», показало блестящий результат. Об этом заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Попович подчеркнул, что не было выявлено ни одного смертельного случая, а эффективность применения вакцины достигла 97,6%.

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Министр отметил, что это лучший результат, который есть в Сербии. На данный момент в стране используются четыре вакцины, включая российскую.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний по производственной и клинической части. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСербия
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