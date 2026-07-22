Володин предложил Минобороны проработать вопрос военных сборов для депутатов
Не все депутаты Госдумы проходили военную службу и имеют военно-учетную специальность. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, Минобороны следует предлагать политикам «быть поближе к вооруженным силам» и «понимать строительство вооруженных сил».
Как пишет RT, Володин призвал военное ведомство проработать вопрос в отношении военных сборов, а Госдума, в свою очередь, сформирует списки.
«Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен», - заключил он.
Ранее Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания, когда они «принимают ответственные решения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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