Володин предложил Минобороны проработать вопрос военных сборов для депутатов

Не все депутаты Госдумы проходили военную службу и имеют военно-учетную специальность. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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По его словам, Минобороны следует предлагать политикам «быть поближе к вооруженным силам» и «понимать строительство вооруженных сил».

Как пишет RT, Володин призвал военное ведомство проработать вопрос в отношении военных сборов, а Госдума, в свою очередь, сформирует списки.

«Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен», - заключил он.

Ранее Володин предложил запретить депутатам приносить телефоны на заседания, когда они «принимают ответственные решения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДепутатыМинобороны РФГосдумаВячеслав Володин

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