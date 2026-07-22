В России не исключили, что Федоров может начать президентскую кампанию

Он указал, что Федоров — «человек молодой, амбициозный и дерзкий». Кроме того, с медийной поддержкой экс-министра выступают западные СМИ.



«Фёдоров вполне может на фоне своей принципиальной позиции и поддержки со стороны внутренних и внешних игроков заявить о президентских амбициях», — отметил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с Федоровым и предложил ему занять позицию во власти для объединения и развития технологической составляющей страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

