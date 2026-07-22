В России не исключили, что Федоров может начать президентскую кампанию
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может начать президентскую кампанию. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Он указал, что Федоров — «человек молодой, амбициозный и дерзкий». Кроме того, с медийной поддержкой экс-министра выступают западные СМИ.
«Фёдоров вполне может на фоне своей принципиальной позиции и поддержки со стороны внутренних и внешних игроков заявить о президентских амбициях», — отметил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с Федоровым и предложил ему занять позицию во власти для объединения и развития технологической составляющей страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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