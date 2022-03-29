Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить НДС для туристических компаний
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить НДС для всех организаций, которые осуществляют деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщает ТАСС.
Омбудсмен направил соответствующее письмо в адрес вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Титов подчеркнул, что на фоне обнуления НДС для авиаперевозчиков и гостиниц условия для туроператоров стали «фактически дискриминационными», и они не могут зачесть входящий налог.
Кроме того, омбудсмен предложил предоставить компаниям отсрочку по возврату средств, уплаченных за туристический продукт, пишет RT.
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