Туроператор «Музенидис Трэвел» объявил о прекращении работы

В заявлении говорится, что имеются ввиду именно «российские юридические лица», у которых нет возможности исполнить все взятые на себя обязательства по ряду причин, в том числе, из-за пандемии коронавируса.

«Наша команда пыталась сделать все возможное для продолжения работы, но ресурсы исчерпаны. У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel», - отметили в компании.

В «Музенидис Трэвел» добавили, что компания закроется только после того, как будут улажены все формальности, в том числе связанные с компенсациями туристам.

В Ростуризме, в свою очередь, заявили, что Mouzenidis Travel исключили из федерального реестра туроператоров, что позволит туристам обратиться за выплатами.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что, по мнению участников рынка, список самых популярных стран для отдыха в новогодние праздники возглавит Египет, сообщает RT.