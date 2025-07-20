СМИ: Как минимум 26 жителей Гонконга пострадали из-за тайфуна Wipha
По меньшей мере 26 человек пострадали из-за тайфуна Wipha в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.
По данным Reuters, к 16:00 по местному времени (11:00 по московскому) за помощью в отделения неотложной помощи государственных больниц обратились 16 мужчин и 10 женщин, пострадавших во время тайфуна.
Отмечается, что к настоящему времени тайфун ослаб и перешел в категорию тропических штормов.
Тайфун Wipha обрушился на Гонконг накануне. Эпицентр стихии находился в 90 км к юго-западу от города, ураган лишь частично задел его. Ранее власти Гонконга объявили штормовое предупреждение высшего уровня из-за приближения урагана. Из-за ухудшения погодных условий были отменены около 500 авиарейсов, а также приостановлены занятия в школах и детских садах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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