СМИ: Около 9000 жителей Приморья остались из-за штормового ветра без света
Порядка 9000 жителей Приморского края остались из-за штормового ветра без света. Об этом сообщило агентство «Новости Владивосток».
Сообщается, что в регионе ломает деревья, срывает провода и сносит крыши домов.
Ликвидацию последствий разгула стихии контролируют представители прокуратуры региона. В надзорном ведомстве заверили, что проверят оперативность устранения последствий аварии и оценят состояние объектов дорожного и электросетевого хозяйства.
По данным Гидрометцентра в России, порывы ветра в Приморье 13 апреля могут достигать 35-40 м/с.
Ранее в Иркутской области из-за ветра ураганной силы без электроснабжения остались более ста тысяч домов в 613 населенных пунктах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru