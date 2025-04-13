СМИ: Около 9000 жителей Приморья остались из-за штормового ветра без света

Порядка 9000 жителей Приморского края остались из-за штормового ветра без света. Об этом сообщило агентство «Новости Владивосток».

В Красноярском крае ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов

Сообщается, что в регионе ломает деревья, срывает провода и сносит крыши домов.

Ликвидацию последствий разгула стихии контролируют представители прокуратуры региона. В надзорном ведомстве заверили, что проверят оперативность устранения последствий аварии и оценят состояние объектов дорожного и электросетевого хозяйства.

По данным Гидрометцентра в России, порывы ветра в Приморье 13 апреля могут достигать 35-40 м/с.

Ранее в Иркутской области из-за ветра ураганной силы без электроснабжения остались более ста тысяч домов в 613 населенных пунктах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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