Российские компании запускают продажу туров в Японию
Туроператор «Интурист» выставляет путевки в Японию и запускает экскурсионные программы, сообщает РИА Новости.
В компании сообщили, что пока без прямых рейсов добраться в эту азиатскую страну можно только через ОАЭ или Стамбул. Отмечается, что туры будут востребованы, как только снимут все ограничения и появятся прямые рейсы в Токио из Москвы, Владивостока и других российских городов.
Не исключили запуска турпрограмм в эту страну и в Anex Tour.
Напомним, японские власти возобновили выдачу гражданам России туристических виз россиянам. Кроме стандартного набора документов россиянам, желающим попасть в Японию, потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов, а также подтверждение от принимающей японской туристической компании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Российские компании запускают продажу туров в Японию
- Надаль после победы над Джоковичем вышел в полуфинал Roland Garros
- Аэропорты РФ попросили открыть duty free на внутренних рейсах
- В России выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
- Байден: США не ищут войны между НАТО и Россией
- Госдеп: речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет
- Матвиенко: заморозка российских резервов является грабежом
- В ЛНР запускают снаряды с инструкциями для ВСУ
- Матвиенко: РФ и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
- ВСУ подорвали емкость с химикатами на химкомбинате «Азот»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru