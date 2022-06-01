Российские компании запускают продажу туров в Японию

В компании сообщили, что пока без прямых рейсов добраться в эту азиатскую страну можно только через ОАЭ или Стамбул. Отмечается, что туры будут востребованы, как только снимут все ограничения и появятся прямые рейсы в Токио из Москвы, Владивостока и других российских городов.

Не исключили запуска турпрограмм в эту страну и в Anex Tour.

Напомним, японские власти возобновили выдачу гражданам России туристических виз россиянам. Кроме стандартного набора документов россиянам, желающим попасть в Японию, потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов, а также подтверждение от принимающей японской туристической компании.

