Достать из яйца Маска: Рогозин предложил начать «обнуление» спутников Starlink

Парламентарий потребовал начать «планомерное обнуление» спутниковой группировки. Политик считает, что это лишит Киев преимущества в управлении беспилотными летательными аппаратами.

Рогозин считает, что в этом случае «война закончится в течение двух-трех недель» полным разгромом Украины. «Starlink — это та самая игла Кощея Бессмертного, которую нужно достать из яйца Илона Маска и сломать», — указал сенатор. Он отметил, что связь и управление беспилотными системами в современных боевых действиях важнее тысяч танков и самолетов. При этом Москве известно несколько способов лишить противника доступа к спутникам Starlink.

Ранее военный эксперт раскрыл возможности российского глушителя связи Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

