Достать из яйца Маска: Рогозин предложил начать «обнуление» спутников Starlink
Экс-глава «Роскосмоса», сенатор Дмитрий Рогозин призвал в Telegram лишить Украину доступа к спутниковой системе Starlink.
Парламентарий потребовал начать «планомерное обнуление» спутниковой группировки. Политик считает, что это лишит Киев преимущества в управлении беспилотными летательными аппаратами.
Рогозин считает, что в этом случае «война закончится в течение двух-трех недель» полным разгромом Украины. «Starlink — это та самая игла Кощея Бессмертного, которую нужно достать из яйца Илона Маска и сломать», — указал сенатор. Он отметил, что связь и управление беспилотными системами в современных боевых действиях важнее тысяч танков и самолетов. При этом Москве известно несколько способов лишить противника доступа к спутникам Starlink.
Ранее военный эксперт раскрыл возможности российского глушителя связи Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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