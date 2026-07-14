В Крыму из-за энергокризиса улицы погрузятся во тьму

По его словам, эта мера будет применена во всех муниципальных образованиях региона. Отмечается, что предстоящие ограничения не затронут жилые дома.

Аксёнов заявил о формировании графика поставок генераторов. Их развертывание начнут с населённых пунктов, где электричество отсутствовало дольше всего. Глава полуострова также добавил, что ситуация с топливом и электроснабжением в регионе остается напряжённой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

