В Крыму из-за энергокризиса улицы погрузятся во тьму
В Крыму будет сокращено уличное освещение, заявил в Telegram глава полуострова Сергей Аксёнов.
По его словам, эта мера будет применена во всех муниципальных образованиях региона. Отмечается, что предстоящие ограничения не затронут жилые дома.
Аксёнов заявил о формировании графика поставок генераторов. Их развертывание начнут с населённых пунктов, где электричество отсутствовало дольше всего. Глава полуострова также добавил, что ситуация с топливом и электроснабжением в регионе остается напряжённой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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