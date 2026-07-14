Администрация Трампа начала изоляцию МУС
Администрация президента США Дональда Трампа начала кампанию по изоляции Международного уголовного суда (МУС), сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепе.
По данным агентства, американские власти рассматривают возможность ужесточения санкций против суда и связанных с ним организаций. Также ожидаются введения визовых ограничений. Вашингтон намерен добиваться выхода других стран из МУС.
Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники США уже начали оказывать давление на государства, которые сотрудничают с Вашингтоном в сфере безопасности.
Страны, которые продолжат поддерживать МУС, несмотря на американскую помощь, могут столкнуться с усиленным вниманием со стороны США.
Международный уголовный суд является политическим органом, который занимается выполнением заказов, заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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