Администрация Трампа начала изоляцию МУС

По данным агентства, американские власти рассматривают возможность ужесточения санкций против суда и связанных с ним организаций. Также ожидаются введения визовых ограничений. Вашингтон намерен добиваться выхода других стран из МУС.

Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники США уже начали оказывать давление на государства, которые сотрудничают с Вашингтоном в сфере безопасности.

Страны, которые продолжат поддерживать МУС, несмотря на американскую помощь, могут столкнуться с усиленным вниманием со стороны США.

Международный уголовный суд является политическим органом, который занимается выполнением заказов, заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

