СМИ: Удары по НПЗ обвалили нефтепереработку в РФ до минимума с 2005 года
Объемы переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах в июле обвалились до минимума с 2005 года, сообщает Bloomberg.
По данным EA Analytics, в начале месяца российские нефтезаводы перерабатывали 3,91 млн баррелей сырья в сутки, что на 40 тысяч меньше, чем в июне, на 673 тысячи ниже показателей мая, и на 1,445 млн ниже, чем в начале 2026 года. По сравнению с июлем 2025 года загрузка НПЗ сократилась на 27% (1,424 млн баррелей в сутки), а относительно июля 2021 года — на 30% (1,649 млн баррелей в день).
Агентство указывает, что за последние 100 дней украинские беспилотные летательные аппараты около 50 раз атаковали заводы по переработке нефти, поразив как минимум 24 из 34 крупнейших НПЗ.
Ранее стало известно, что бензин в Ялте подорожал до 350 рублей за литр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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