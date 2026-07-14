У семьи судьи Марченко нашли дома и машины не по доходу

Проверка выявила у его семьи дома и автомобили не по доходу. Источники издания, знакомые с материалами проверки, заявили, что в 2012–2018 годах семья приобрела автомобили премиум-класса и дорогостоящую недвижимость. Активы включают в себя две машины, три жилых дома общей площадью 878,1 кв. м, четыре квартиры площадью 329,8 кв. м, два нежилых помещения площадью 116,5 кв. м, пять земельных участков, площадь которых превышает 0,93 га.

Расходы на приобретение этого имущества составили 33,4 млн руб., а доход семьи за 2012–2018 годы — 12,2 млн руб. Данная сумма в три раза превышает доходы самого Марченко, которые оцениваются в 11,1 млн руб.

Проверка показала, что Марченко недвижимостью не владеет, за ним числится автомобиль Audi Q7 за 4,9 млн руб. Его супруга с 2015 года не работает и доходов не имеет.

Ранее суд арестовал имущество семьи экс-судьи Ефанова на 1,2 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

