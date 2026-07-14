Власти Севастополя отменили третью смену в детских лагерях
Власти Севастополя отменили третью смену в детских оздоровительных лагерях, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, вместо этого для несовершеннолетних организуют трехдневную культурную программу в «Новом Херсонесе». При этом вторая смена в лагерях закончится в ближайшие дни. От третьей смены решено отказаться, так как «из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать на несколько суток».
Глава региона отметил, что если ситуация улучшится, набор детей будет проведен оперативно. С этой целью профильному департаменту поручено подготовить необходимые документы. В настоящее время власти обзванивают родителей и формируют списки участников.
Отвечая на вопросы родителей, чьи дети не смогут поехать в лагеря в третью смену в этом году, Развожаев указал, что они получат путевки в приоритетном порядке в следующий раз.
Ранее в Севастополе по примеру Крыма не стали закрывать детские лагеря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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