Власти Севастополя отменили третью смену в детских лагерях

По его словам, вместо этого для несовершеннолетних организуют трехдневную культурную программу в «Новом Херсонесе». При этом вторая смена в лагерях закончится в ближайшие дни. От третьей смены решено отказаться, так как «из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать на несколько суток».

Глава региона отметил, что если ситуация улучшится, набор детей будет проведен оперативно. С этой целью профильному департаменту поручено подготовить необходимые документы. В настоящее время власти обзванивают родителей и формируют списки участников.

Отвечая на вопросы родителей, чьи дети не смогут поехать в лагеря в третью смену в этом году, Развожаев указал, что они получат путевки в приоритетном порядке в следующий раз.

Ранее в Севастополе по примеру Крыма не стали закрывать детские лагеря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

