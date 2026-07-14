На 25% выросло количество жалоб и обращений россиян к властям

Таковы данные исследования АНО «Диалог Регионы». Москва и Московская область в выборку не вошли из-за особенностей сбора данных в этих регионах. Аналитики выделяют два основных канала обратной связи: соцсети и мессенджеры, а также портал «Госуслуги. Решаем вместе». За два года количество жалоб и предложений через официальный портал увеличилось почти вдвое — с 1,8 млн до 3,6 млн (+91,6%). При этом в соцсетях и мессенджерах активность снизилась на 8,7% — с 3,7 млн до 3,35 млн сообщений.

Тематика обращений зависит от канала. В соцсетях чаще всего жалуются на дороги (879,5 тыс.), ЖКХ (603 тыс.) и благоустройство (489,6 тыс.). Далее следуют общественный транспорт (225 тыс.) и здравоохранение (187 тыс.). В десятку также вошли отходы, энергетика, безопасность, соцобслуживание и образование (на него жаловались реже всего — 86 тыс.).

На портале «Госуслуги» лидируют медицинские вопросы (634,9 тыс.), дороги (434,9 тыс.) и электронная запись к врачу (425 тыс.). Замыкают пятерку состояние дворов (248 тыс.) и благоустройство (197 тыс.). Также в топ-10 попали жалобы на состояние многоквартирных домов, мусор, образование, медстрахование и общественный транспорт.

По активности на душу населения лидируют Камчатка, Ненецкий автономный округ, а также Калужская, Вологодская и Мурманская области. По абсолютному числу жалоб самые активные регионы — Ростовская область, Краснодарский край и Башкирия. Наименьшее число обращений зафиксировано в Еврейской автономной области Чечне и Чукотке.

Ранее в России резко возросло количество жалоб граждан на невыплату зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

