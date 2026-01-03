Роспотребнадзор рассказал, какие болезни угрожают россиянам на курортах

Как сообщили РИА Новости в пресс‑службе ведомства, в Таиланде, Бангладеше, Индии, Шри‑Ланке и на Филиппинах широко встречаются лихорадки денге, чикунгунья, Зика, желтая лихорадка и малярия. Все эти болезни передаются через укусы кровососущих насекомых.



В ведомстве подчеркнули: при планировании заграничных поездок, особенно в тропические страны, важно помнить о профилактике инфекций. Основные пути передачи — сырая вода, недостаточно обработанная пища, укусы насекомых и контакт с зараженными людьми.



Роспотребнадзор рекомендует заранее уточнять эпидситуацию в регионах планируемого пребывания — для этого можно обращаться в территориальные органы ведомства или к туроператорам.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН посоветовал россиянам не играть в рулетку с «гонконгским» гриппом.

