Роспотребнадзор рассказал, какие болезни угрожают россиянам на курортах
Роспотребнадзор предупредил о распространении ряда опасных заболеваний в странах Юго‑Восточной Азии.
Как сообщили РИА Новости в пресс‑службе ведомства, в Таиланде, Бангладеше, Индии, Шри‑Ланке и на Филиппинах широко встречаются лихорадки денге, чикунгунья, Зика, желтая лихорадка и малярия. Все эти болезни передаются через укусы кровососущих насекомых.
В ведомстве подчеркнули: при планировании заграничных поездок, особенно в тропические страны, важно помнить о профилактике инфекций. Основные пути передачи — сырая вода, недостаточно обработанная пища, укусы насекомых и контакт с зараженными людьми.
Роспотребнадзор рекомендует заранее уточнять эпидситуацию в регионах планируемого пребывания — для этого можно обращаться в территориальные органы ведомства или к туроператорам.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН посоветовал россиянам не играть в рулетку с «гонконгским» гриппом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше вспыхнул скандал из-за ошибки Туска в новогоднем обращении
- Как первый «миллиардер-2026» «Чебурашка-2» поможет кинотеатрам в «праздничной конкуренции»
- «Металлург» поместил Кузнецова в список отказов
- В Тульской области произошло ДТП с пассажирским автобусом
- «Свой театральный дом и магия»: Иллюзионист Сафронов о целях и мечтах на 2026 год
- Роспотребнадзор рассказал, какие болезни угрожают россиянам на курортах
- Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера и министра энергетики
- США атаковали Венесуэлу и вывезли Мадуро из страны
- Депутат Журавлев: США могут поставить Мачадо главой Венесуэлы
- Группа «Йорш» пообещала масштабный тур и новый альбом в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru