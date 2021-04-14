Российским туристам предложили обменять отдых в Турции на путешествие по России
Российские туристы смогут обменять путёвку в Турцию или Танзанию на путешествие по России, сообщает пресс-служба Ростуризма.
В ведомстве призвали туристов, по возможности, перенести тур на более поздний срок, либо изменить направление, а туроператоров попросили оказывать гражданам максимальное содействие.
Ранее Ростуризм запустил горячую линию для путешественников, которые планировали отдых в Турции или Танзании. По бесплатному номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и получить ответы на возникающие в связи с ограничением полётов вопросы, сообщает RT.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 15 апреля по 1 июня будет ограничено авиасообщение с Турцией из-за роста случаев коронавируса в республике.
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