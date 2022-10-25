Альянс турагентств: Россияне боятся покупать туры на Новый год

Россиян пугает неопределенность с мобилизацией, поэтому они не торопятся покупать путевки на новогодние праздники, сказал НСН гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что новогодние туры практически не пользуются спросом из-за неопределенности с частичной мобилизацией, а ноябрьские праздники россияне традиционно проведут внутри страны.

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В этом году ноябрьские праздники продлятся с 4 по 6 ноября. Мкртчян назвал самые популярные направления у россиян на длинные выходные.

«Ноябрьские праздники – это последняя возможность попасть в российские города до холодов. Поэтому продается все, что связано с экскурсионными направлениями – Санкт-Петербург, Калининград, Казань. К примеру, в Петербурге сутки в отеле на ноябрьских праздниках в среднем будут стоить 10 тысяч рублей, то же самое примерно в Калининграде. Что касается черноморского побережья, то купаться там уже нельзя, потому есть падение продаж», - сказал Мкртчян.

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Собеседник НСН отметил, что подешевела Турция, а Египет, наоборот, поднимает цены.

«В Турции на излете сезона низкие цены – неделя отдыха с вылетом из Москвы обойдется в 52 тысячи на двоих. Хорошо продается Египет, там сезон только стартует, потому цены начинаются от 70 тысяч рублей. Начинаются продажи в Таиланд, Шри-Ланку, Кубу», - перечислил Мкртчян.

Продажи новогодних туров, по словам Мкртчяна, практически остановились после объявления в России частичной мобилизации.

«Из пляжных направлений лидирует Египет, но продажи идут слабо. Люди находятся в режиме ожидания, будет ли вторая волна мобилизации…Продаются туры с глубиной в две-три недели, потому продажи на Новый год ожидаем в конце ноября. Подорожают российские горнолыжные курорты. Альпийские направления закрыты, потому россияне поедут в Красную Поляну, Архыз, где цены вырастут на 30 процентов – сутки в гостинице обойдутся в среднем в 13 тысяч рублей», - резюмировал Мкртчян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Шри-Ланка предстоящей зимой будет пользоваться большой популярностью среди россиян, туроператоры уже сформировали готовые пакетные предложения, в страну можно долететь прямым авиасообщением.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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