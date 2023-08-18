«Тройной обморок»: Самолет из Москвы вернулся в аэропорт, не долетев до Египта

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший в пятницу из московского аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх, вынужден был развернуться в воздухе и вернуться обратно.

По данным РИА Новости, речь идет о рейсе WZ-3025. На борту самолета было более 400 человек, однако одному из них стало плохо. 50-летний мужчина несколько раз терял сознание, после чего командир принял решение повернуть назад. Самолет вернулся в аэропорт в 8:45 мск, мужчину передали врачам.