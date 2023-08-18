«Тройной обморок»: Самолет из Москвы вернулся в аэропорт, не долетев до Египта
Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший в пятницу из московского аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх, вынужден был развернуться в воздухе и вернуться обратно.
По данным РИА Новости, речь идет о рейсе WZ-3025. На борту самолета было более 400 человек, однако одному из них стало плохо. 50-летний мужчина несколько раз терял сознание, после чего командир принял решение повернуть назад. Самолет вернулся в аэропорт в 8:45 мск, мужчину передали врачам.
Ранее авиакомпания Red Wings оказалась в центре громкого скандала из-за длительной задержки сразу нескольких международных рейсов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в этой связи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом в компании заверили, что все три имеющихся в ее парке самолета Boeing-777 исправны и выполняют полеты. 17 августа там сообщили, что вернулись к работе в штатном режиме, а рейсы в Турцию, Египет и Таиланд выполняются по расписанию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru