Росавиация взяла на контроль ситуацию с полетами из Египта в Москву

Как отметили в федеральной службе, авиаперевозчик из-за неисправности самолета не мог обеспечить перевозку россиян в течение почти двух суток. Воздушное судно должно было вылететь из Москвы 5 сентября в 9:25. Росавиация подчеркнула, что в парке Red Sea Airlines — всего два самолета.

«Туристы в Шарм-эль-Шейх с целью ожидания своего рейса были размещены в гостинице за счет перевозчика. Также авиапассажирам, планирующим вылет из Москвы ... было предложено размещение в гостинице. Авиакомпанией приняты меры по устранению неисправности самолета и она приступила к полетам», — указали в ведомстве.

Россияне уже вылетели из Шарм-эль-Шейха в столичный аэропорт Шереметьево. Ожидается, что они прибудут в Москву в 12:48, затем этим же самолетом в 13:40 должны вылететь направляющиеся в Египет туристы.

