Регионы России получат субсидии на 6,4 млрд рублей на развитие туризма

Российские регионы получат субсидии на 6,4 миллиарда рублей на развитие туризма в 2024 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону.

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По его словам, регионам предстоит подготовить гостиницы и инфраструктуру к туристическому сезону. Средства пойдут на подготовку к летнему сезону — на развитие маршрутов, центров городов, пляжей и других точек притяжения.

Напомним, с 2024 года регионы России получат единую субсидию на развитие туризма.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что на Сейшелах нет мест в отелях, а в Китае наблюдается дефицит русскоговорящих гидов, которые могут проводить экскурсии.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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