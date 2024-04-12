Регионы России получат субсидии на 6,4 млрд рублей на развитие туризма

По его словам, регионам предстоит подготовить гостиницы и инфраструктуру к туристическому сезону. Средства пойдут на подготовку к летнему сезону — на развитие маршрутов, центров городов, пляжей и других точек притяжения.

Напомним, с 2024 года регионы России получат единую субсидию на развитие туризма.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что на Сейшелах нет мест в отелях, а в Китае наблюдается дефицит русскоговорящих гидов, которые могут проводить экскурсии.

