Разобрали весь Египет. В АТОР рассказали, где переждут локдаун россияне

По данным АТОР, Краснодарский край сейчас даже превзошел показатели аналогичного периода прошлого года примерно плюс 15% по темпам продаж. На втором месте по популярности стало Подмосковье. А для Севастополя и Крыма период «нерабочих дней» ознаменовался массовой аннуляцией. До трети всех оплаченных туров в Севастополь и Крым на даты нерабочей недели у крупных компаний оказались аннулированы. Все это произошло на фоне распоряжения выставить на въезде в Севастополь блокпосты для проверки наличия прививки или статуса переболевшего. В Крыму блокпостов не будет, но бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, QR-кода, или сертификата о перенесенном за последние полгода коронавирусе.

«Что же касаетя зарубежных туров - туроператоры фиксируют рекордный спрос на курорты Египта в период ноябрьских праздников. Туристы соскучились по Красному морю, в связи с этим рейсы загружены более чем на 75%. Так же отмечу, что мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники практически не осталось» - рассказала НСН Майя Ломидзе.

Ранее российских туристов предупредили о росте количества заболевших COVID-190 в ряде европейских стран. Данные статистики опубликовал на своём сайте Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC).

