Разобрали весь Египет. В АТОР рассказали, где переждут локдаун россияне

В Москве с 28 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. О том, куда поедут туристы в этот период, в интервью НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, куда кинулись российские путешественники в период нерабочих дней.

«Самым популярным внутрироссийским направлением у организованных туристов, которые планируют отправиться в отпуск с 30 октября по 7 ноября, стал Краснодарский край. По оценкам нескольких туроператоров, на этот регион приходится до 50% всех продаж. И главная причина в том, что на фоне других регионов Краснодарский край не вводил новых значительных ограничений на период нерабочих дней», – объяснила Майя Ломидзе.
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По данным АТОР, Краснодарский край сейчас даже превзошел показатели аналогичного периода прошлого года примерно плюс 15% по темпам продаж. На втором месте по популярности стало Подмосковье. А для Севастополя и Крыма период «нерабочих дней» ознаменовался массовой аннуляцией. До трети всех оплаченных туров в Севастополь и Крым на даты нерабочей недели у крупных компаний оказались аннулированы. Все это произошло на фоне распоряжения выставить на въезде в Севастополь блокпосты для проверки наличия прививки или статуса переболевшего. В Крыму блокпостов не будет, но бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, QR-кода, или сертификата о перенесенном за последние полгода коронавирусе.

«Что же касаетя зарубежных туров - туроператоры фиксируют рекордный спрос на курорты Египта в период ноябрьских праздников. Туристы соскучились по Красному морю, в связи с этим рейсы загружены более чем на 75%. Так же отмечу, что мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники практически не осталось» - рассказала НСН Майя Ломидзе.

Ранее российских туристов предупредили о росте количества заболевших COVID-190 в ряде европейских стран. Данные статистики опубликовал на своём сайте Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC).

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Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:ЕгипетМайя ЛомидзеАТОР
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