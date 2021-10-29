Россиянам назвали опасные для туризма страны Европы
Российских туристов предупредили о росте количества заболевших COVID-190 в ряде европейских стран. Данные статистики опубликовал на своём сайте Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC).
Эпидемиологическая обстановка резко ухудшилась в странах Прибалтики: Литве, Латвии и Эстонии. Рост заболеваемости также наблюдается в Чехии, Бельгии и Ирландии. Лихтенштейн, Исландия и Нидерланды названы самыми опасными для путешествий.
Согласно данным ECDC, за последние две недели в этих странах подтверждено около 200 случаев заражения COVID-190 на 100 тысяч населения.
Самыми безопасными направлениями для путешествий пока остаются Франция, Мальта, Испания, Италия и Швеция.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) порекомендовала россиянам заменить поездки в Европу отдыхом в Турции. АТОР подчеркнул, что Стамбул сейчас является главной альтернативой Европейским столицам для выбора места отдыха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru