Россиянам назвали опасные для туризма страны Европы

Согласно данным ECDC, за последние две недели в этих странах подтверждено около 200 случаев заражения COVID-190 на 100 тысяч населения.

Самыми безопасными направлениями для путешествий пока остаются Франция, Мальта, Испания, Италия и Швеция.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) порекомендовала россиянам заменить поездки в Европу отдыхом в Турции. АТОР подчеркнул, что Стамбул сейчас является главной альтернативой Европейским столицам для выбора места отдыха.

