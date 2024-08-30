Размер туристического сбора в Италии могут повысить до €25

Данная мера рассматривается правительством, как возможность сократить наплыв туристов в итальянские города в период летних отпусков.

Сейчас туристический налог в стране составляет от €1 до €5 с человека за ночь в отеле или гостевом доме в зависимости от количества звезд у заведения.

Министр туризма Италии Даниэла Сантанче сообщила в социальных сетях, что в сентябре кабмин обсудит эту идею с представителями туристической отрасли.

Ранее власти Карелии решили ввести туристический налог, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

