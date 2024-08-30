Размер туристического сбора в Италии могут повысить до €25
Итальянские власти задумались об увеличении туристического сбора в летний период до €25, сообщает The Telegraph.
Данная мера рассматривается правительством, как возможность сократить наплыв туристов в итальянские города в период летних отпусков.
Сейчас туристический налог в стране составляет от €1 до €5 с человека за ночь в отеле или гостевом доме в зависимости от количества звезд у заведения.
Министр туризма Италии Даниэла Сантанче сообщила в социальных сетях, что в сентябре кабмин обсудит эту идею с представителями туристической отрасли.
Ранее власти Карелии решили ввести туристический налог, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru