«Парадоксальная ситуация»: Новый туристический налог может навредить отелям

Минэкономразвития предложил с 2025 года преобразовать курортный сбор, который уже действует в Ставропольском, Алтайском, Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге, в туристический налог. Предполагается, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры. Размер налога постепенно намерены увеличить с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году. По словам Литаренко, новый налог будет ежегодно приносить в бюджет региона до 35 миллиардов рублей.

«С 2017 года сбор стал целевым. Изымая деньги у турбизнеса, их можно направлять на туристические нужды. Поправки, которые превратят курортный сбор в налог, должны войти ко второму чтению в большой пакет налоговых реформ. Если взять от всех наших ночевок 1-5% и собрать по 100 рублей, то получится значительная сумма от 30 до 35 миллиардов рублей в год. Недавно президент Владимир Путин сообщил, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет продлен, в следующие шесть лет отрасль будет получать по 60-70 миллиардов рублей вливаний в год, а отток из гостиничного бизнеса может достигать 30-35 миллиардов рублей. Парадоксальная ситуация: мы субсидируем развитие туризма и тут же забираем деньги. Понятно, что введение дополнительного налога никому радости не приносит, мы не ожидаем положительного отклика от отельеров», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, налог будет распространяться только на гостиницы, при этом туристы, которые предпочитают аренду квартир, смогут не платить сбор.