Разбившие в аэропорту Гаваны палатки россияне вылетели в Москву
Задержавшийся в аэропорту Гаваны самолет авиакомпании «Россия» с отечественными туристами вылетел в Москву, сообщает РБК со ссылкой на перевозчика.
Это произошло 22 января в 00:24 мск. Отмечается, что задержка рейса случилась изначально из-за технического дефекта, который был устранен, после чего задержка продлевалась по причине необходимости обеспечения отдыха экипажа.
Кроме того, экипаж ожидал загрузку питания на борту, которую аэропорт не смог произвести в необходимое время.
Ранее стало известно, что туристы из России разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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