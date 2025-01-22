Разбившие в аэропорту Гаваны палатки россияне вылетели в Москву

Это произошло 22 января в 00:24 мск. Отмечается, что задержка рейса случилась изначально из-за технического дефекта, который был устранен, после чего задержка продлевалась по причине необходимости обеспечения отдыха экипажа.

Кроме того, экипаж ожидал загрузку питания на борту, которую аэропорт не смог произвести в необходимое время.

Ранее стало известно, что туристы из России разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

