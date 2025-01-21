Сотни россиян застряли в аэропорту Гаваны

Около 250 россиян застряли на Кубе в аэропорту Гаваны, сообщает Telegram-канал Mash.

Туристы не могут вылететь с острова в Москву больше семи часов. По предварительным данным, сломалась турбина Boeing 777-31h. Россияне заявили, что просидели в самолёте четыре часа. Затем их вывели без объяснения причины.

После этого механики раскрыли турбину, поработали около часа и ушли. В настоящее время в транзитной зоне находятся около 400 человек, большая часть из которых – россияне. Представители авиакомпании «Россия» не предоставили им никакой информации. Люди ожидают вылета без еды и воды.

