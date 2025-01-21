Сотни россиян застряли в аэропорту Гаваны
Около 250 россиян застряли на Кубе в аэропорту Гаваны, сообщает Telegram-канал Mash.
Туристы не могут вылететь с острова в Москву больше семи часов. По предварительным данным, сломалась турбина Boeing 777-31h. Россияне заявили, что просидели в самолёте четыре часа. Затем их вывели без объяснения причины.
После этого механики раскрыли турбину, поработали около часа и ушли. В настоящее время в транзитной зоне находятся около 400 человек, большая часть из которых – россияне. Представители авиакомпании «Россия» не предоставили им никакой информации. Люди ожидают вылета без еды и воды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спецпосланник Трампа: США перестанут нести финансовую обузу других
- Сотни россиян застряли в аэропорту Гаваны
- Дроны ВСУ атаковали Смоленск
- Маск не сдержал эмоций после слов Трампа про Марс
- СМИ: ХАМАС заявило, что освободит вторую партию заложников 25 января
- Пушков: У ЕС плохое предчувствие насчет президентства Трампа
- Россию покинул глава Федерации фигурного катания Москвы
- Воронежская нефтебаза загорелась после падения БПЛА
- Власти Марий Эл увеличили выплаты добровольцам до 1,8 миллионов рублей
- Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией и подчеркнул готовность Украины к миру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru