Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны
22 января 202500:02
На Кубе туристы из России разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны, сообщает Telegram-канал Mash.
Они больше 30 часов не могут улететь в Москву. Номера в гостиницах им предоставили только после установки палаток.
Пассажиры провели в аэропорту больше суток. На острове застряли 250 россиян, им не давали еду и воду. Они должны были вылететь 20 января в 9 утра.
Изначально вылет был задержан по техническим причинам, после устранения которых выяснилось, что закончилось рабочее время экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru