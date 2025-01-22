Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны

Они больше 30 часов не могут улететь в Москву. Номера в гостиницах им предоставили только после установки палаток.

Пассажиры провели в аэропорту больше суток. На острове застряли 250 россиян, им не давали еду и воду. Они должны были вылететь 20 января в 9 утра.

Изначально вылет был задержан по техническим причинам, после устранения которых выяснилось, что закончилось рабочее время экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

