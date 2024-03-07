«Распахнули двери»: В туриндустрии объяснили популярность Азии у россиян

«Во-первых, Китай был закрыт три года, открылся совсем недавно, летом 2023 года. Во-вторых, когда Европа закрывает двери, Азия широко их распахивает. Мы видим, что в Азию сейчас летает колоссальное количество рейсов — и в Китай, и в Индию, и на Шри-Ланку, и в Таиланд. Более того, сейчас появились направления, которые вообще раньше отсутствовали в списке прямого авиасообщения, — это Мьянма и Филиппины (наконец-то будут рейсы через Иркутск). Конечно, Азия получает заслуженно своих клиентов, причем очень часто повторных. К тому же, в Китае очень развито такое явление, как бизнес-тревел. У России сейчас очень много бизнеса связано с Китаем, и мы видим, как наши клиенты, которые отправляются в Китай, сочетают деловые цели с экскурсионной программой. Что же касается менталитета, то сейчас уже нет такого понятия, как азиатский менталитет. На мой взгляд, менталитет бывает либо человеческий, либо нечеловеческий», — сказал Арутюнов.

Собеседник НСН также перечислил три самых популярных у россиян азиатских государства.

«Это Таиланд (самая популярная страна, неделя отдыха там будет стоить от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей за “все включено” на человека, включая перелет, в зависимости от сезона), Китай и Шри-Ланка. Шри-Ланку может потеснить Бали, когда туда наладят прямое сообщение», — добавил эксперт.

В заключение Арутюнов подтвердил и рост интереса россиян к Японии.

«Во-первых, Япония очень упростила визовую систему. Во-вторых, они очень ждут российских туристов, многие отели даже делают промоушн-компании в России. Конечно, это недешевая страна, это заметно по всему, но очень самобытная, с древней культурой, историей, кухней. У них абсолютно особенный менталитет, японцы очень прагматичные и педантичные. Но в топ-3 она не входит из-за отсутствия прямого перелета, хотя в первой десятке Япония точно есть», — резюмировал он.

Ранее Турция возглавила рейтинг стран, наиболее востребованных у самостоятельных туристов для путешествий весной.

