«Распахнули двери»: В туриндустрии объяснили популярность Азии у россиян
Популярность путешествий в Азию растет на фоне сложностей с европейским туризмом, открываются даже направления, которых раньше не было в списке прямого авиасообщения, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
В тройку самых популярных у россиян азиатских стран вошли Таиланд, Китай и Шри-Ланка, популярность Азии объясняется сложностями с путешествиями по Европе и тем, что Китай наконец-то открылся после пандемии. Об этом НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Ранее исследование «Яндекс Путешествий» показало, что россияне в этом году стали намного активнее планировать путешествия в Азию. Например, ранние бронирования в Китай выросли в 7 раз, а в Японию — в 10 раз. Арутюнов пояснил, почему популярность Азии у россиян набирает обороты.
«Во-первых, Китай был закрыт три года, открылся совсем недавно, летом 2023 года. Во-вторых, когда Европа закрывает двери, Азия широко их распахивает. Мы видим, что в Азию сейчас летает колоссальное количество рейсов — и в Китай, и в Индию, и на Шри-Ланку, и в Таиланд. Более того, сейчас появились направления, которые вообще раньше отсутствовали в списке прямого авиасообщения, — это Мьянма и Филиппины (наконец-то будут рейсы через Иркутск). Конечно, Азия получает заслуженно своих клиентов, причем очень часто повторных. К тому же, в Китае очень развито такое явление, как бизнес-тревел. У России сейчас очень много бизнеса связано с Китаем, и мы видим, как наши клиенты, которые отправляются в Китай, сочетают деловые цели с экскурсионной программой. Что же касается менталитета, то сейчас уже нет такого понятия, как азиатский менталитет. На мой взгляд, менталитет бывает либо человеческий, либо нечеловеческий», — сказал Арутюнов.
Собеседник НСН также перечислил три самых популярных у россиян азиатских государства.
«Это Таиланд (самая популярная страна, неделя отдыха там будет стоить от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей за “все включено” на человека, включая перелет, в зависимости от сезона), Китай и Шри-Ланка. Шри-Ланку может потеснить Бали, когда туда наладят прямое сообщение», — добавил эксперт.
В заключение Арутюнов подтвердил и рост интереса россиян к Японии.
«Во-первых, Япония очень упростила визовую систему. Во-вторых, они очень ждут российских туристов, многие отели даже делают промоушн-компании в России. Конечно, это недешевая страна, это заметно по всему, но очень самобытная, с древней культурой, историей, кухней. У них абсолютно особенный менталитет, японцы очень прагматичные и педантичные. Но в топ-3 она не входит из-за отсутствия прямого перелета, хотя в первой десятке Япония точно есть», — резюмировал он.
Ранее Турция возглавила рейтинг стран, наиболее востребованных у самостоятельных туристов для путешествий весной.
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