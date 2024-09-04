Путину представят четыре меры для развития туризма на Дальнем Востоке и в Арктике
Необходимо больше малой авиации, номеров в средствах размещения для туристов, а также больше круизных судов, отметил в эфире НСН Вадим Мамонтов. По его словам, также следует развивать за рубежом российский туристический бренд.
Туристическая отрасль представит президенту РФ Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума предложения по развитию туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил корреспонденту НСН основатель и гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов на ВЭФ.
«Ключевые темы, которые мы хотим озвучить, уже более менее обсуждены со всеми участниками. Это, прежде всего, то, что касается малой авиации для Дальнего Востока и Арктики. Это особенно актуально, необходимо планировать маршруты, которые зачастую без таких способов логистики, к сожалению, не доступны. Второе касается средств размещения. На сегодняшний день есть мера поддержки, которая позволяет строить гостиницы от 120 номеров, но, к сожалению, на Дальнем Востоке и в Арктике такие размеры гостиниц зачастую избыточны. Поэтому, хотелось бы, не снижая этого норматива, дать возможность застройщику строить несколько гостиниц общей численностью больше 120 номеров. Возможно, они могут находиться в разных регионах Дальнего Востока и Арктики», – сказал Мамонтов.
Он отметил, что президенту также представят предложения по продвижению туристического бренда России за рубежом и круизного туризма. По словам Мамонтова, двух круизных судов на Дальнем Востоке и в Арктике недостаточно.
«Третья мера касается продвижения. На сегодняшний день пока еще не создан туристический бренд России, он не представлен на внешних рынках. Очень хотелось бы, чтобы Россия звучала гораздо ярче и заметнее. Это помогло бы привлечь иностранный поток в нашу страну. Четвертое касается круизного туризма в нашей стране. На сегодняшний день на Дальнем Востоке и в Арктике работают по сути два круизных судна: самоход «50 лет Победы» и достаточно уставший «Профессор Хромов». Этого мало, да и сервис и комфорт этих судов находятся на очень невысоком уровне. Есть уже инвесторы, которые готовы вкладывать и покупать иностранные суда. Но для того, чтобы эти круизы были полноценными и могли представить максимально нашу страну, необходимо расширить список мест, портов, где может осуществляться посадка-высадка пассажиров», – указал собеседник НСН.
Мамонтов подчеркнул, что предложения представят президенту сегодня вечером.
Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что по итогам 2023 года турпоток в Арктику превысил 1,1 миллиона человек. Он отмечал, что арктический туризм является новым и крайне перспективным направлением, передает «Радиоточка НСН».
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