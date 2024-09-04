Путину представят четыре меры для развития туризма на Дальнем Востоке и в Арктике

Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому учебному центру в Полтаве

В МИД Украины заявили, что страна получит приглашение в НАТО в течение 10 месяцев

Импортозамещенная версия самолета SJ-100 выйдет на зарубежные рынки

За пол года Дальний Восток посетило больше иностранных туристов, чем за весь 2023 год

Дефицит таксистов Яндекса к концу года составит 130 тысяч человек