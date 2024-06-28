Кабмин направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры ЗАТО в Арктике

Правительство в 2024–2026 годах направит около 30 млрд рублей на развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры в закрытых административно-территориальных образованиях и населенных пунктах в Арктике, где дислоцированы воинские формирования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что уже подписаны постановление, определяющее порядок предоставления субсидий на развитие инфраструктуры, и распоряжение о направлении средств из федерального бюджета на указанные цели.

«Будет разработана проектная документация и построены детские сады и школы, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, обновлен жилищный фонд и социальные объекты», — указали в правительстве.

Кроме того, планируется благоустройство общественных пространств и ремонт подъездных дорог регионального и муниципального значения.

Ранее кабмин распорядился выделить 1,25 млрд рублей регионам, которые обеспечивают прием беженцев с Украины и россиян, вынужденно покинувших свое жилье, пишет RT.

