Кабмин направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры ЗАТО в Арктике
Правительство в 2024–2026 годах направит около 30 млрд рублей на развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры в закрытых административно-территориальных образованиях и населенных пунктах в Арктике, где дислоцированы воинские формирования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что уже подписаны постановление, определяющее порядок предоставления субсидий на развитие инфраструктуры, и распоряжение о направлении средств из федерального бюджета на указанные цели.
«Будет разработана проектная документация и построены детские сады и школы, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, обновлен жилищный фонд и социальные объекты», — указали в правительстве.
Кроме того, планируется благоустройство общественных пространств и ремонт подъездных дорог регионального и муниципального значения.
Ранее кабмин распорядился выделить 1,25 млрд рублей регионам, которые обеспечивают прием беженцев с Украины и россиян, вынужденно покинувших свое жилье, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru