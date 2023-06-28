Путин: Закон об отмене НДС на поездки по России важно принять до конца этой весенней сессии парламента

Закон об освобождении туроператоров от уплаты НДС важно принять до конца этой весенней сессии парламента, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дагестан.

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По его словам, у России есть все необходимые условия для развития внутреннего туризма. Российский лидер подчеркнул возможность организации туристических поездок по стране на любой вкус, чего нет в других странах.

Глава государства также отметил, что западные страны вычеркнуты из списка привлекательных направлений для российских туристов из-за санкций и растущей русофобии. Путин добавил, что в Дагестане рост внутреннего туризма демонстрирует рекордные показатели.

Ранее президент Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в интервью НСН выразил благодарность правительству за разработку законопроекта об освобождении от НДС туроператоров, продающих путевки по России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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