Путин: Закон об отмене НДС на поездки по России важно принять до конца этой весенней сессии парламента

По его словам, у России есть все необходимые условия для развития внутреннего туризма. Российский лидер подчеркнул возможность организации туристических поездок по стране на любой вкус, чего нет в других странах.

Глава государства также отметил, что западные страны вычеркнуты из списка привлекательных направлений для российских туристов из-за санкций и растущей русофобии. Путин добавил, что в Дагестане рост внутреннего туризма демонстрирует рекордные показатели.

Ранее президент Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в интервью НСН выразил благодарность правительству за разработку законопроекта об освобождении от НДС туроператоров, продающих путевки по России, передает «Радиоточка НСН».

