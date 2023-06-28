«Защитит от убытков»: Отмена Мишустиным НДС на поездки по России спасет туризм

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что правительство разработало законопроект об освобождении от НДС туроператоров, которые продают путевки по России. Илья Уманский назвал этот законопроект очень важной и полезной мерой для российской туриндустрии.

«Это системообразующая, очень важная мера, о которой просили больше года. Когда льготная нулевая ставка НДС была принята и внедрена в гостиничной сфере, туроператоры остались единственными участниками отрасли-плательщиками НДС. Крупные туроператоры оказались в ситуации, когда они были вынуждены либо сворачивать свою деятельность на территории страны, либо использовать другие меры дробления бизнеса для того, чтобы не превращать свою деятельность в убыточную. Поэтому, это очень важная и необходимая мера. Мы за нее крайне благодарны и правительству, и главе Минэкономразвития Решетникову, которую эту меру поддержал и вынес на обсуждение», - сказал собеседник НСН.

По его словам, НДС был причиной нежелания туроператоров работать с внутренним туризмом.

«Это позволит крупным компаниям работать на внутреннем рынке. НДС был причиной большого количества игроков, которые работают на выездной туризм, так как не понимали, как обеспечить экономику при такой налоговой нагрузке. Они могли бы многое привнести во внутренний туризм: свои технологии, свой опыт», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что отмена НДС позволит малому бизнесу в сфере туризма активно развиваться.

«Это также позволит малому бизнесу спокойно развиваться. Сейчас, как только малый бизнес вырастает из штанишек, он сталкивается с огромной налоговой нагрузкой, которая тянет бизнес вниз. Благодаря отмене НДС туроператоры станут развивать больше продуктов, начнут ставить больше программ и так далее. Это не сколько мера поддержки, а сколько мера исправления», - заключил Уманский.

Ранее стало известно о том, что более 29% россиян планируют в текущем году отдыхать внутри страны, 37% из них готовы потратить на поездку до 20 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

