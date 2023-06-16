Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных объектов
Российский президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ призвал расширить программу льготного кредитования для гостиниц.
«Нужно ориентироваться на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться. В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов», - сказал глава государства.
Путин объяснил, что нужно сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента – это отели в три-четыре звезды.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В этом году ежегодное деловое мероприятие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня.
Дмитрий Песков прогнозировал «весьма и весьма объемное выступление главы государства» в рамках ПМЭФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru