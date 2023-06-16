Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных объектов

Российский президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ призвал расширить программу льготного кредитования для гостиниц.

«Нужно ориентироваться на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться. В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов», - сказал глава государства.

Путин объяснил, что нужно сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента – это отели в три-четыре звезды.