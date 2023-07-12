Путин поручил создать к 2030 году круглогодичные курорты на побережьях пяти морей

Президент Владимир Путин поручил создать в России к 2030 году круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что планируется создать курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях и на озере Байкал. В приоритете — Новая Анапа, Абрау-Дюрсо, Крым, Дагестан, Калининград и Приморский край.

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Ранее Владимир Путин сообщил, что Дагестан получит из федерального бюджета пять миллиардов рублей. Он отметил, что средства пойдут на реконструкцию улично-дорожной сети, развитие туристических объектов и возведение универсального спортивного комплекса.

28 июня президент совершил рабочую поездку в Дагестан. Там он провел совещание по развитию туризма. Он говорил, что страны Запада из-за русофобии и ограничительных мер перестали привлекать российских туристов и несут убытки. Также глава государства поручил в ближайшее время запустить электронные визы для посещения страны по наиболее востребованным направлениям для туристов, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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