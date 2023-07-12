Путин поручил создать к 2030 году круглогодичные курорты на побережьях пяти морей

Президент Владимир Путин поручил создать в России к 2030 году круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что планируется создать курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях и на озере Байкал. В приоритете — Новая Анапа, Абрау-Дюрсо, Крым, Дагестан, Калининград и Приморский край.